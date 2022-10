Aasta klassijuhataja õpilastele on tort soolas

Viimsi gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Reesi Kuslap pälvis aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli ning sõnas pühapäeval, et on väga tänulik ja rõõmus tunnustuse eest. Tema jaoks oli väga suur üllatus, kui tuli teade, et ta on valitud kolme parema hulka. «Olin väga üllatunud ja hakkasin suurest rõõmust lahinal nutma,» sõnas ta.