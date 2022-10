Zelenskõi: Venemaa tegeleb pideva terroriga tsiviilelanikkonna vastu

«Kui terror jääb karistamata ja kui terroristil õnnestub rahvusvahelist üldsust hirmutada niivõrd palju, et keegi tahab lihtsalt terroriohu ees silmad kinni pigistada, siis on see tohutu kaotus. Vabaduse, inimlikkuse ja demokraatia kaotus. See on täpselt see, mida Venemaa tahab. Just see on põhjus, et miks neil on vaja kogu seda terrorit alates raketirünnakutest kuni terroririigi provotseeritud globaalsete kriisideni,» seletas Zelenskõi.