Läänemets tahab veel toetusi jagada. Sibul: kust ta rahapaja leidis?

Läänemetsa sõnul elab Eesti praegu üle üht suuremat kriisi ning me ei tohi alahinnata selle mõju majandusele ja töökohtadele. «Toimetulek on alati ka julgeolekuküsimus,» nentis Läänemets. «Me analüüsime ja vaatame ning kui meil on ettepanekuid, siis kindlasti neid ka teeme. Oleme teinud palju olulist, aga tarvis on teha rohkem.»

Küsimusele, kas täiendavad toetusmeetmed võiksid tulla ettepanekutena riigieelarve menetluse käigus riigikogus, vastas Läänemets, et eelarvet menetletakse veel päris pikalt ja kui sel ajal tekivad uued ettepanekud, tuleb neid valitsusliidus arutada. «Me ei saa lihtsalt loorberitele puhkama jääda ja öelda, et koalitsioonileping on tehtud ja läheme valimistele vastu. Peame hindama tegelikkust: inimestel on väga raske ja ka ettevõtetel on väga raske.