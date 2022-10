Zelenskõi sõnul Ukrainat Venemaa õhulöögid ei hirmuta

«Terroristide liidrid väidavad, et tabasid kõiki sihtmärke, mida nad plaanisid. Esiteks valetavad nad nagu alati. Teiseks valetavad nad nagu alati. Palun vaadake nende tegelikke sihtmärke. Siit plahvatuskohast, kus ma seisan on 700 meetri kaugusel Püha Sofia katedraali kellatorn. Moskvat polnud veel olemas, kui see juba seisis. Ukrainat ei saa hirmutada. See ühendab lihtsalt rahvast veelgi. Ukrainat ei saa peatada. Nüüd oleme lihtsalt veelgi enam veendunud, et terroristid tuleb neutraliseerida,» lisas president.