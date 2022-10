Urmas Reinsalu: Jaapan on mänginud Ukraina toetamisel olulist rolli

Reinsalu tunnustas Jaapanit selle eest, et see on mänginud Ukraina toetamisel olulist rolli. «Jaapan on liitunud lääne sanktsioonidega Venemaa vastu igal sammul ja see on Venemaale agressiooni hinna tõstmisel väga oluline. Kuni Venemaa oma vägesid Ukraina piiridest välja ei vii, ei saa olla juttugi Venemaale surve vähendamisest,» ütles ta.