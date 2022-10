VÄLKVIDEO ⟩ Kristina Kallas: EKRE käitumine näitab moraalset toetust Venemaale

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas rääkis, et on viimastel päevadel jälginud EKRE käitumist Venemaa poliitika suunal ja see tekitab temas küsimusi, milline on EKRE positsioon Ukraina sõjas.

«Keeldumine alla kirjutamast eilsele riigikogu deklaratsioonile, et Venemaa on terroristlik riik, Mart Helme sõnavõtud sellest, kuidas Venemaa läheb kohe vastupealetungile ja ukrainlastel ei olegi enam midagi teha - see ei ole moraalne toetus Ukrainale, see on moraalne toetus Venemale.»