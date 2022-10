Eesti kutsus välja Valgevene esindaja

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et Valgevene võimud on olnud kaasosalised Venemaa juba üle poole aasta kestnud jõhkras sõjas Ukraina vastu. «Vene armee kasutab Ukraina vastu õhurünnakute korraldamiseks Valgevene laskemoona, varuosi ja territooriumi, mis teeb Lukašenkast ja Valgevene juhtkonnast sõja osalised,» lisas ta.

Reinsalu rõhutas, et Eesti jääb kindlalt toetama Valgevene opositsiooni demokraatiapüüdlusi ja kodanikuühiskonda, et riigis toimuvad inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumised ei jääks tähelepanuta.

«Me näeme, et poliitvangide arv on jätkuvalt kasvamas ja, et Aljaksandr Lukašenka režiim jätkab sõltumatu meedia mahasurumist. Rahvusvaheline kogukond peab jätkuvalt seisma selle eest, et kõik poliitvangid Valgevenes vabastataks tingimusteta ja viivitamatult,» märkis minister.