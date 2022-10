Tallinna transseksuaali ootab Venemaale väljasaatmine: seal ähvardab teda mobilisatsioon

Eestis elav Venemaa kodanik Eldar on transsooline. Ta sai ettekirjutuse Eestist võimalikult kiiresti lahkuda ja kardab nüüd, et ta mobiliseeritakse. Tema passis on kirjas, et ta on mees. Arvestades Venemaa tegelikkust, võib ta langeda vaenuohvriks ka ilma mobilisatsioonita. Miks soovib politsei- ja piirivalveamet, et ta riigist lahkuks, ja milline on tema lugu?