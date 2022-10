Linnade ja valdade liit tahab riigieelarvest lisaks 140 miljonit eurot

Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart (KE) märkis kirjas, et riigipoolne õpetajate palga alammäära tõstmine 23,87 protsendi ulatuses paneb surve alla kohalikud omavalitsused, kelle maksta on huvihariduses töötavate õpetajate, tugispetsialistide ja lasteaiaõpetajate palgad. «Riigieelarveline toetus näiteks alushariduse valdkonnas on läbi aastate püsinud 15 miljoni euro peal. Arvestuslik kulu kõigi ülalmainitud spetsialistide ja õpetajate palgakasvu kompenseerimiseks on meie hinnangul ligikaudu 57 miljonit eurot,» lisas Kõlvart.