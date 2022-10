Eesti liitus Euroopa õhu- ja raketikaitse initsiatiiviga

Pevkuri sõnul on selle initsiatiivi eesmärk ühiselt edendada ja paremini integreerida õhukaitset NATO liitlastega. «Tänane kavatsuste protokolli allkirjastamine annab platvormi edasistele võimalikele ühistegevustele, nagu ühishanked ja ülalpidamiskulude jagamine,» kommenteeris Pevkur.

Kaitseministrid arutasid Brüsselis ka eelmisel NATO tippkohtumisel Madridis kokkulepitud otsuste rakendamise hetkeseisu. «Eesti vaatest on oluline, et Madridi otsused NATO idatiiva kaitse tugevdamiseks viidaks kiiresti ellu. Britid ja teised liitlased on ja jäävad Eestisse ning töö nende panuse konkretiseerimise suunas meie diviisi struktuuri loomisel jätkuvalt käib,» ütles Pevkur.