Sotsides pettunud noorpoliitik: erakond on hakanud otsima toetajaid EKRE tagalast

Adson selgitas sotsiaalmeedias, et tema otsuses mängis olulist rolli piirkonna juhi ja juhatuse piiratud koostöövõime. «Meil on olnud põhimõttelisi erinevusi, mille eest seista ning kuidas seda teha. Minu eesmärk on pidada kinni lubadustest, mida olen enne valimisi tartlastele andnud. Mul on tunne, et tekkinud olukorras ei ole neid võimalik piisavalt edukalt ellu viia,» põhjendas Adson.

Erakonna ametlik kommentaar Adsoni lahkumisavaldusele

Tartu linnavolikogu fraktsioonist ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast lahkus volikogu senine asendusliige Karl Aaron Adson.

Seoses ebaeetiliste töövõtete kasutamisega – salaja lindistamine – piirkonna juhatuse koosolekul, ei näe Tartu sotsiaaldemokraadid edasise koostöö võimalusi Adsoniga.

Kadri Leetmaa sõnul teatas Adson oma volikogu fraktsioonist ja erakonnast lahkumisest pärast arutelu sotsiaaldemokraatide juhatuses, kus juhatus tegi ettepaneku Adsoni kaasus erakonna aukohtusse suunata.

Adson: lindistasin enda kaitseks

Postimees küsis Adsonilt kommentaari salaja lindistamise süüdistuse kohta. Adson tunnistas, et tõepoolest on ta üht koosolekut lindistanud, sest tema väitel oli juhatuse protokolle varem ebatäpselt esitatud ja sõnavõtte hiljem moonutatud.

«Pidin lindistama panema, sest see oli enda kaitsmiseks mõeldud,» selgitas ta ja lisas, et ei ole seda salvestust kellelgi kolmanda osapoolega jaganud ning et see on tal juba ka kustutatud.

«Miks ma seda tegin? See töökeskkond on selline, et ma lihtsalt pidin seda tegema. Kui mul on vaja tõestada enda sõnu või teiste sõnu, siis see oli ainus valik. Siis on tõestusmaterjal olemas,» põhjendas ta. «Salvestasin vaid ühel juhatuse koosolekul.»

Ta jätkas: «Seda näiteks oli protokolli täiendamisel vaja. Nimelt üks minister saabus ja sõimas meil kõikidel näod täis. Ja et see saaks sisse lisatud protokolli, siis seda ma kasutasin.»

Peterson: ma ei sõimanud

Kui Postimees palus Adsonil täpsustada, millisest ministrist käib jutt, ütles Adson, et tegemist oli tervise- ja tööministri Peep Petersoniga.

Peterson ütles kõnealuse juhtumi kommentaariks Postimehele: «Ma ei sõimanud kedagi. Avaldasin kuulajale mitte meeldinud arvamust võrdlemisi rahulikul moel.»

Peterson lisas, et arutelu sel teemal, kas sotsiaaldemokraadid tohivad jätta ruumi vabaks äärmuslastele, on debatiks kõikjal Euroopas, ja enamasti on vastuseks, et see oleks demokraatia reetmine. «Ses mõttes ma ei mõista, mille vastu Karl Aaron protestib,» ütles Peterson.