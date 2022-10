Pahane pärnakas kogub valjuhäälse kuke vastu internetipetitsiooniga allkirju

«Te mõistate, et suvel palavate ilmadega hoiavad inimesed aknaid lahti ka öösiti ning kui nüüd üks kirev kukk äratab üles nii pereema kui pereisa enne õiget äratust, tekitab see stressi kogu peres, samuti ollakse seepärast ka tööl pahurad ja tusased,» lisatakse pöördumises «Soovime elada linnas ilma kuke kiremiseta». «Kas tõesti kanade ja kuke koht on linnamüra keskel? Linnupere koht on siiski maal, kus nad saavad rahus päev läbi aedikus olla ning öösiti kanalas õrre peal öö veeta. Kuke koht pole linnas politsei- ja päästeameti kõrval. Heakorraeeskirjas on säte, et naabrit ei tohi häirida, see kukk on häirija.»