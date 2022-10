Haldusreform: maa elab oma elu edasi

Haldusreform, mille eesmärk oli muu hulgas omavalitsuste võimekuse tõstmine elanikele teenuste pakkumisel ja ressursside tulemuslikum kasutamine, jättis viis aastat tagasi 213 kohalikust omavalitsusest alles 79. Reformile eelnenud 25 aasta jooksul loodeti, et omavalitsused otsivad ise liitumisvõimalusi, kuid selle ajaga vähenes nende arv vaid 35 võrra.

«Praegu võiks nende hoogu maha võtta, kes soovivad, et riik liidaks omavalitsusi edasi. Keskendugem sellele, et haldusreformiga tekkinud potentsiaal saaks ära kasutatud,» ütles regionaalarengu ekspert Rivo Noorkõiv. Ta lisas: «Mõned administratiivpiiridega tekkinud ebaloogilisused tuleb ära parandada, neid on umbes seitse-kaheksa. Halduse kvaliteeti saab edasi kasvatada teiste mehhanismide abil ja riik võib toetada vabatahtlikke ühinemisi.»