Mupo jagas oma sünnipäeval teenetemärke

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on Tallinna munitsipaalpolitsei ameti näol tegemist usaldusväärse asutusega, mis kriitilistel hetkedel on olnud toeks mitte ainult linnale, vaid ka riigile – amet on andnud suure panuse COVID-19 pandeemia tõkestamisel ning Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel.