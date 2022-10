Sõlmküsimus ⟩ Kui palju me igaüks riigivõla eest maksame?

Ei pea olema selgeltnägija ega keskpanga ökonomist, et mõista, et täpselt ei suuda keegi kümne aasta taha näha. Küll aga on selge, et kunagi maailma parima rahandusministri tiitli saanud Aivar Sõerdi (Reformierakond) prognoos on õige vähemalt ühes punktis. Nimelt selles, et nii valitsuse võlakoormus kui ka intressimaksed kasvavad lähiaastail väga kiiresti ning võivad Eesti riigikassast võtma hakata summasid, millest pole osatud undki näha.