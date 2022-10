Zelenskõi sõnul pole Venemaal võiduvõimalusi

«Jah, neil on endiselt inimesi, keda nad ajavad rünnakule. Neil on relvad ja raketid. Neil on Iraani droonid, mida nad kasutavad Ukraina vastu. Neil on endiselt võimalus terroriseerida meie linnu ja kõiki eurooplasi ja šantažeerida maailma. Aga mingit võimalust neil enam pole ega tule, sest Ukraina liigub edasi,» rõhutas president.