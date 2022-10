Biden kordas toetusavaldust Iraani meeleavaldajatele

«Ma tahan, et te teaksite, et seisame koos Iraani kodanike, kelle seas sealsete vaprate naistega,» sõnas president.

«See jahmatas mind, mille see juhtum Iraanis äratas. See äratas midagi, mida ma arvan, et ei suudeta vaigistata pikka aega,» ütles Biden Californias asuvas ülikoolis kõneledes.

Alates 16. septembrist on Iraani meeleavaldustel tapetud kümneid inimesi. Ohvreid on mõnedel andmetel umbes paarsada. Enamik neist on protestijad, kuid surma on saanud ka paarkümmend julgeolekujõudude töötajat. Mitmetes linnades üle kogu riigi on protestidel peetud kinni sadu inimesi.