Peapiiskop Viilma: Jüri Arrak oskas kujutada nii inimest kui ka Jumalat

«Täna suri vaid nädalapäevad enne oma 86. sünnipäeva eripärase käekirja ja vaimsusega kunstnik Jüri Arrak. Oma selge ja pühendunud religioosse mõtlemisega oskas ta jälgida ja kujutada inimest, maailma ja ka Jumalat,» märgib Viilma.

Peapiiskop meenutab, et viimati augustis Arrakuga kohtudes tahtis kunstnik teada, kas tema arusaam Jumalast ja igavikust on ikka kooskõlas piibelliku õpetusega igavestest asjadest. «Ta ütles, et tahaks pisut mõnusalt vaielda. Vestluse kulgedes tõdesime mõlemad, et vaidlust siiski ei järgne.»

EELK peapiiskop viitab Arraku 75. sünnipäeva eel antud intervjuule, milles kunstnik tõdeb, et jõudis Jumalani kunsti kaudu. «Muuhulgas filosofeeris Arrak: «Jumal on religioosne tunne, teda ei saa kujutada, ehkki seda on püütud teha. Olen nimetanud iseenda jaoks Jumalat kui igavikku. Aga kuidas kujutada igavikku? Meie tajume maailma universumi piirides. Kui Jumal lõi universumi, siis meie mõistus ulatub universumi piirideni. Kui palju universumeid aga Jumal lõi, me ei tea. Minu jaoks ei ole universumitevahelist informatsiooni olemas, on ainult universumi piires. Sümboolselt võib nimetada universumit ka paksuks raamatuks, mida inimkond loeb koos oma targemate peadega ja iga läbiloetud lehekülje eest on tasuks Nobeli preemia. See on minu kui kunstniku nägemus.»»