ÜRO: Ukraina sõda on sundinud vaesusesse neli miljonit last

«Lapsed kannavad Ukraina sõja põhjustatud majanduskriisi kõige raskemat koormat,» teatas organisatsioon.

Konflikt ja kasvav inflatsioon on viinud veel neli miljonit last Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias vaesu piirile. Tegemist on 19 protsendilise kasvuga võrreldes 2021. aastaga.

UNICEF tegi oma järeldused 22 riigi andmete uuringu põhjal. Kõige enam on mõjutatud Ukraina ja Venemaa lapsed.

«Ukraina sõja ja elukalliduse kriisi tõttu kogu regioonis vaesuses elavate laste arvu kasvust moodustab peaaegu kolmveerandi Venemaa ning praegu elab vaesusest madalamates leibkondades veel 2,8 miljonit last,» teatas UNICEF.

Organisatsiooni hinnangul on selle taga läänemaailma kehtestatud sanktsioonide hoop Venemaa majandusele koos suure rahvaarvuga.

«Ukraina on koduks veel poolele miljonile vaesuses elavale lapsele, mis on suuruselt teine,» lisas UNICEF.

Rumeenia järgneb veel 110 000 vaesuses elava lapsega.

«Lapsed üle kogu regiooni pühitakse vaesusesse selle kohutava sõja kiiluvees,» ütles organisatsiooni Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonna juhataja Afshan Khan.

«Kui me neid lapsi ja peresid praegu ei toeta, siis põhjustab laste vaesuse järsk tõus peaaegu kindlasti elude, õppimise ja tuleviku kaotamise,» tõdes Khan.

«Mida vaesem on pere, siis seda suurema osa sissetulekust peab see kulutama toidule ja kütusele. Mis tähendab, et ühe vähem jääb laste tervishoiule ja haridusele,» jätkas ametnik.

«Ühtlasi on nad aina suuremas vägivalla, ärakasutamise ja kuritarvitamise ohus,» lisas Khan.