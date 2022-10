Zelenskõi kutsus üles piirama elektritarbimist tipptundidel

President tõi välja, et laupäeval piirasid elektritarbimist kõige enam Tšernigivi oblasti elanikud ehk 20 protsenti. Pealinna Kiievi ja selle piirkonna elanikud samal ajal vaid seitse protsenti. Kogu Ukrainas hoiti keskmiselt kokku 10 protsenti.

President märkis, et Venemaa raketiterrori tõttu on osades Ukraina linnades ja piirkondades vaja piirata elektrivarustust, et kogu süsteem töötaks stabiilselt.