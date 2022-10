Zelenskõi: Iraanis ega mujal pole Ukraina rahvast murda suutvaid relvi

«Maailm saab ja peab selle terrori peatama. Kui me räägime Ukraina vajadusest õhu- ja raketitõrjevahendite järele, siis me räägime tegelikult inimeludest, mida terroristid hävitavad,» rõhutas Zelenskõi.

President toonitas, et see pole ainult Ukraina huvides, sest mida vähem on Venemaal taoliste terrorirünnakute korraldamiseks võimalusi, seda kiiremini see sõda lõppeb.