OTSEPILT ⟩ Riigikogu hääletab Venemaa režiimi terroristlikuks kuulutamise üle

«See on jõuline deklaratsioon. Võib olla erinevas seadusandlikkus tegevuses on tal järelmid: meie koostöös partnerite ja liitlastega. Me tahaksime, et lisaks Balti riikidele ja ENPAle, ennekõike USA võtaksid ka selles küsimuses selge seisukoha,» rääkis Mihkelson.

«Mina oma kogemuse järgi võin öelda, et nii tihedat ja sisulist koostööd nagu mina tean ja näen - pole kunagi olnud,» lausus Mihkelson, et väliskomisjoni esimeestel on väga hea koostöö ja arusaam. Tehakse kõik ühiselt selleks, et Ukraina võidaks selle sõja. Näiteks Eesti, Läti ja Leedu välisministrite eilne avaldus. Ta küll ütleb, et energiajulgeoleku valdkonnas võiks olla parem koostöö.

EKRE saadik Kert Kingo ei saa aru, miks ei sulge Eesti oma idapiiri. «Kui me soovime Ukrainat toetada, siis selles sõjas, kus inimesed põgenevad terrori ja kirjeldamatu vägivalla ees; kus nende naisi on vägistatud. Meil ei ole mingit moraalset õigust öelda abivajajatele ei. Eesti piirilt on tagasi aga saadetud kümneid formaalselt Ukraina passi omavaid inimesi, kuid tegelikult on kümneid aastaid elanud Venemaa territooriumil - neid saadetakse tagasi,» lausus Mihkelson. Ta tõi veel välja kohtumise Setomaa esindajatega, kellel on mure, et nende võimalus minna üle piiri haudadele ning kohtuda tuttavate sugulastega. «Kas me tahame neilt ka selle võimaluse ära võtta? Ma arvan, et ka selliseid dekleratisoone tehes peame mõtlema, et see võib väga paljusid mõjutada,» rääkis Mihkelson Kingole.