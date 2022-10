VIDEO ⟩ Maria Jufereva-Skuratovski: me peame tegema vahet režiimi ja inimeste vahel

Keskerakonnas avaldus küsimusi ei tekitanud. Lihviti avalduse teksti, et see oleks maksimaalselt korrektne. «Keskerakonnal eraldi küsimusi ei olnud. Lihtsalt tahtsime, et selline avaldus saadaks väga selge signaali Venemaa tegude kohta Ukrainas nii rahvusvahelisele kui ka Eesti avalikkusele,» lausus Jufereva-Skuratovski.

Kuidas Eestis elavad venelased peaksid nüüd aru saama deklaratsioonist? «Me ei kuulutanud riiki terroristlikuks, vaid režiimi. Selles on suur vahe. Teiseks me peame tegema vahet režiimi ja inimeste vahel. Olgu nad halli passi omanikud või Venemaa kodanikud, nad võivad samal ajal hukka mõista sõda ja soovida, et see lõppeks nii kiiresti, kui võimalik,» vastas Jufereva-Skuratovski ja lisas, et ta ei näe siin mingit vastuolu.