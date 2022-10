VIDEO ⟩ Kaja Kallas: uue rahandusministri suur roll on valitsuses ei ütlemine

«Meil on Reformierakonnas tõesti väga pikk pink – meil on palju eksperte,» nentis Kallas ning tõi näiteks erakonnakaaslased nagu Maris Lauri, Jürgen Ligi, Aivar Sõerd ja Andres Sutt.

«Tegelikult neid kandidaate on palju, aga soovisin tuua uusi inimesi ja uusi nägusi ka inimestele teadvusesse. Annely, kes on tugev olnud erasektoris, on rahanduse abilinnapea olnud Pärnus, on väga töökas ning jagab ka energeetika teemasid, mis praegu on äärmiselt olulised,» põhjendas peaminister oma valikut.