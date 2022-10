GRAAFIK ⟩ Keskerakonna toetus langes rekordmadalale tasemele

Liidrikohal püsib Reformierakond, kelle toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,7 protsendipunkti võrra. Teisel kohal on EKRE, kelle toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Kahte populaarseimat erakonda lahutab 4,2 protsendipunkti.

Suurima muutuse tegi nädalaga Keskerakonna toetus, mis langes 1,3 protsendipunkti võrra. Keskerakonna toetus ei ole Norstati küsitlustes varem nii madal olnud ning vahe EKREga on juba 13,4 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (9,2%), Isamaa (7,4%) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,6%).

Koalitsioonierakondi toetab 45,7% ja opositsioonierakondi 41,6% vastajatest.

Kui riigikogu valimised peaksid toimuma täna, siis saaks Reformierakond 35 kohta, EKRE 30, Keskerakond 14, Eesti 200 üheksa, Isamaa seitse ning sotsiaaldemokraadid kuus kohta.

EKRE-Keskerakond-Isamaa koalitsioonil oleks sellises Riigikogus 51 kohta ning liidul Reformierakond-Eesti 200-sotsid 50 kohta. 51 kohta oleks ka võimuliidul, mis sisaldab Reformierakonda, Eesti 200 ja Isamaad.

Viimaste toetusnumbrite põhjal on EKRE toetus stabiliseerunud 27,5% juures ning Reformierakond on viimastel nädalatel oma positsiooni mõnevõrra parandanud.

Tõusnud on oravate nii suhteline kui ka absoluutne toetajate arv. Absoluutarvudes on toetajaid juurde võitmas ka EKRE. Kuna on langenud eelistuseta valijate osakaal, siis vahe kahe suurema erakonna vahel on mõnevõrra kasvanud.

Reform on positsiooni parandanud ennekõike naissoost valijate hulgas, kus nende toetus on umbes 36%, meeste seas on Reformi toetus 26%. EKRE puhul on olukord vastupidine: meeste hulgas on toetus 36%, naiste seas umbes 20%.

Keskerakonna toetus jätkab kahanemist, ennekõike eestlastest valijate hulgas, kus nende toetus on 7,5%. Eesti 200 toetus on stabiliseerunud umbes 9% tasemel, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa on jõudnud kuue-seitsme protsendi piirimaile.