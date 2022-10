GRAAFIK ⟩ Keskerkonna toetus langes rekordmadalale tasemele

Kui Riigikogu valimised peaksid toimuma täna, siis saaks Reformierakond 35 kohta, EKRE 30 kohta, Keskerakond 14 kohta, Eesti 200 9 kohta, Isamaa 7 kohta ning Sotsiaaldemokraadid 6 kohta. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut kommenteeris, et käesoleva nädala toetusnumbrites näeme, et EKRE toetus on stabiliseerunud 27.5% juures ning et Reformierakond on viimastel nädalatel oma positsioone mõnevõrra parandanud.

Tõusnud on oravate nii suhteline kui ka absoluutne toetajate arv. Absoluutarvudes on toetajaid siiski juurde võitmas ka EKRE, kuid kuna Reformil on see kasv olnud viimastel nädalatel natuke suurem ja kuna on langenud ka eelistuseta valijate osakaal, siis vahe kahe suurema erakonna vahel on jälle mõnevõrra kasvanud. Oravate positsioonide paranemine on aset leidnud ennekõike naissoost valijate hulgas, kus nende toetus on umbes 36%, samas kui meeste seas on oravate toetus ainult 26%. EKRE puhul on olukord suuresti vastupidine. Meeste hulgas on EKRE toetus 36%, samas kui naiste seas on see umbes 20%.