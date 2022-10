Stroomi rannaala tulevik ootab elanike ettepanekuid

Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap nentis, et olemasolev rannahoone on osutunud mittefunktsionaalseks ja paraku ei ole suudetud seni leida partnerit, kes aitaks selle uuele elule.

«Ent meie sooviks on rajada ühte Tallinna menukamasse randa linlaste ootustele ja nende vajadustele vastav rannahoone, mis pakub neile vajalikke teenuseid. Mida selline rannahoone peaks endas sisaldama, ongi meie ideedekorje peamine eesmärk. Ent siinkohal on oluline ka see, et ehitushindade kasvu juures oleksid need mõtted Stroomi rannahoone tuleviku osas ka teostatavad ehk mitte liiga kallid ega aeganõudvad,» sõnas Pihlap.