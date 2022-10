Kohus võttis menetlusse ornitoloogide kaebuse RMK projekti kohta

Ornitoloogiaühing selgitab, et vahetult Koitjärve rabaga piirnevate kuivenduskraavide uuendamine viib vett rabast välja ja halvendab suure tõenäosusega kaitseväärtuste seisundit.

«Selle asemel, et viia ilmses teadmiste lüngas läbi täiemahuline Natura hindamine, leppisid asjaga seotud ametkonnad kokku mõningates leevendavates meetmetes ja hindamist läbi ei viidud. Selline lähenemine on selges vastuolus loodusdirektiivi ja Euroopa Kohtu tavaga, mille kohaselt saab Natura hindamisest loobuda vaid siis, kui negatiivne mõju on selgelt välistatud,» selgitas ornitoloogiaühing.