OTSE ⟩ Keskerakond ja EKRE esitavad riigikogule Riina Sikkuti umbusaldusavalduse

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Jaanus Karilaiu kinnitusel antakse täiskogu istungi alguses üle 42 allkirjaga umbusaldusavaldus. Postimehele teadaolevalt on allkirja alla pannud Keskerakonna ja EKRE fraktsiooni liikmed ning ühtki koalitsioonierakonna liikme nime seal pole.



Eelmisel nädalal kirjutas Postimees, et riigikogu Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon koostasid umbusaldusavalduse majandus- ja taristuminister Riina Sikkutile, kes ei seisnud nende hinnangul piisavalt tugevalt Eesti riigi huvide eest ja loovutas LNG-laeva Soomele.

«Eesti Vabariigi majandus- ja taristuminister Riina Sikkut on kaotanud ministrina usalduse, kuna on tegutsenud varjatult ning ebapädevalt seoses LNG-laeva toomisega Paldiski sadamasse ning veeldatud maagaasi varustuskindluse tagamisega Eestile,» kirjutavad kaks erakonda.

Majandus- ja taristuminister Sikkut viitas teisipäeval Postimehe otsesaates, et umbusaldusavaldus näitab, et tegemist on valimiseelse olukorraga. «Ma panen ta valimiseelse võitluse konteksti ja sellel ei ole sisu minu tööga,» ütles ta.

Umbusaldusavaldus ei ole talle üllatus. «Arvestades, et energeetika on juba ette teada kriitiline valdkond – olen kolm kuud ametis olnud ja olen üllatunud, et nii kaua läks. Arvan, et juba siis, kui portfelle jagati, veeti kihla, milline minister saab esimese umbusaldusavalduse, ja ilmselt majandus- ja taristuminister selle võistluse võitis,» sõnas ta.