INTERVJUU ⟩ René Värk: sõjas võib juhtuda, et vangide võtmist ei saa endale lubada

«Loomulikult pead olema vangi andes ettevaatlik, et sa ei oleks provokatiivne, sest kõigil on närvid püsti,» ütleb Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse kaasprofessor René Värk, kes on tegutsenud ka Eesti kaitseväe õigusnõunikuna. «Kui hakkad kätega kiiresti vehkima või taskutest asju otsima, võidakse seda näha agressiivse tegevusena.»