Opositsioon ei suutnud Sikkutit gaasilaeva pärast ametist tõugata

Umbusaldajate nimel sõna võtnud keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid heitis Sikkutile ette, et minister ei ole piisavalt seisnud Eesti riigi huvide eest, loovutades 10. oktoobril vastu võetud otsusega LNG-laeva Soomele. «Alles eelmisel nädalal tunnistas majandusminister, et tema teadis juba 18. juulil LNG-laeva minekust Soome. Samas alles septembri lõpus ütles ta, et LNG-laev peab tulema Paldiskisse – ehk siit vaatab vastu valetamine,» kritiseeris Karilaid. «Kui oli näha, et mingil põhjusel ei suudeta kokkulepet täita, oleks pidanud kohe sellest märku andma ja tegema uue kokkuleppe,» märkis ta.