OTSEPILT ⟩ Läänemets tutvustab kapo ja päästeameti juhte

Postimehele teadaolevalt on PPA juhi kandidaadiks siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar, kelle kandidatuur ootab veel peaminister Kaja Kallase (RE) heakskiitu. Kommusaar on töötanud sisejulgeoleku valdkonnas üle 20 aasta ning aastaid sellest siseministeeriumis.

päästeameti Lõuna päästekeskuse juhi ja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni esimehena. Klaos on olnud riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht ning Sisekaitseakadeemia õppejõud. Lisaks on Klaos päästeameti esindaja Euroopa Päästepealike Assotsiatsioonis FEU ning Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liidu juhatuse esimees. Klaosel on Tallinna Tehnikaülikoolist magistrikraad haldusjuhtimises ning ta jätkab õpinguid Tartu Ülikoolis sotsioloogia doktoriõppes. Ta on cum laude lõpetanud ka Eesti Riigikaitse Akadeemia Päästekolledži.