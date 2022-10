Saksamaa kaitseväe juhataja külastas Eestit

Ta lisas, et Saksa mereväe ja õhuväe üksused saavad ligi kuu aega vältaval õppusel Baltic Tiger 2022 koos Eesti kaitseväelastega harjutada väga mitmekülgseid ühendoperatsioone.

«Saksa kaitseväe aktiivsuse suurenemine Läänemerel ja ka käimasolev õppus on Eesti poolt vaadatuna igati tervitatav areng,» ütles Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. «Kohtumisel saime arutada kuidas meie kaitsevägede vahelist koostööd veelgi rohkem mitmekesistada.»

Lisaks kohtumistele kaitsevaldkonna juhtidega külastas kindral Zorn ka Eesti õhuväe Ämari lennubaasi ja kohtus seal õhuturbemissioonil teenivate Saksa õhuväelastega. Saksamaa on üks enim Baltimaade õhuturbesse paustavaid liitlasi – praegu Ämaris teeniv kontingent on alates aastast 2014 järjekorras juba üheksas.

Peamiselt Tallinnas ja Ämaris toimuval kootööõppusel mängitakse läbi erinevaid stsenaariume, mille vältel saavad Saksa ja Eesti kaitseväelased ühiselt harjutada oluliste infrastruktuuride kaitsmist. Õppusel Baltic Tiger on planeeritud osalema kokku ligi 400 kaitseväelast. Osalevad Saksa õhujõudude rügement Friesland, Saksa merejalaväelased, Eesti ja Saksamaa miinituukrid ning Eesti mereväe rannikukaitse divisjon ja Ämari lennubaas.

NATO otsuse kohaselt valvavad liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumise raames pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.

Eesti kaitsekoostöö Saksamaaga on mitmetahuline, hõlmates kohalolekut NATO idatiiva julgeoleku kindlustamiseks, õppuseid ja väljaõpet, võimearendust ja välismissioone. Läbi osaluse Kirdekorpuses ja Põhjadiviisis on Saksamaa ennast sidunud ka NATO regionaalse juhtimisstruktuuriga. Saksamaa panustab NATO küberkaitsekoostöö keskusesse Tallinnas olles selle üks asutajaliige ja Eesti järel suurim panustaja. Saksamaa on olnud ka üks aktiivsemaid Balti kaitsekolledži toetajaid.