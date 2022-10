PPA polnud Kommusaare kandideerimisest suurt kuulnudki

Pallosoni kasuks rääkis ­Läänemetsa sõnul see, et ta on töötanud pikalt ­kapos vastuluure valdkonnas. «Kui mõtleme olukorrale Euroopas ja et praegu käib Ukrainas sõda, siis olen veendunud, et tema varasem kogemus võiks olla väga oluline kapo juhtimisel,» lausus minister ja lisas, et ka kolleegid hindavad Pal­losoni kõrgelt.