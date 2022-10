Üks meessoost peretuttav ütles kunagi, et kui olla naiste seltskonnas ainus mees, istuda seal hästi vaikselt, siis unustavad naised mehe kohaloleku ja vestavad juttu, kust võib palju huvitavat kuulda. Naiste õigustest ja kannatustest rääkimine on moes ning kelle käest ikka tõelisest katsumuste ületamisest kuulda kui mitte multimiljonäridelt. Ikka nii, et üks rikas intervjueerib teist, ja juttu kannatustest jätkub kauemaks.