Mida lähemale tänapäevale seriaalis jõutakse, seda närvilisemaks muutuvad asjaosalised. Kuigi seriaali looja Peter Morgan on alati rõhutanud, et tegemist on fiktsiooniga, on see tal nii hästi õnnestunud, et suurem osa vaatajaid võtab kõike tõe pähe. Et uuel hooajal on kavas näidata Diana ja Charlesi lahutust, tekitab see praegusele kuningale Charles III-le valitsemisaja alguses parajat peavalu.