Nakkusarst: inimestel on koroona suhtes tekkinud immuunmälu

«Tänasel päeval me näeme seda, et viimane variant viirusest on pisut leebema käitumisega ja tal on vastas ka juba inimesed, kes on vaktsineeritud või kohtunud selle viirusega – kas siis delta-variandiga või selle päris esimese variandiga. Seega on meil kõigil tekkinud mingisugunegi immuunmälu ja immuunmälu oskab juba toimetada selle viirusega.»

«Esialgu tundub, et meil on siin omikron koos oma lapslaste ja nende lastega – nagu üks suur armas pere, ja me oskame enam-vähem ennustada, mismoodi nad käituvad,» näitlikustas Märtin. «À la et kui ema ja isa on sellised, siis lapsed on sellised ja lapselapsed on ka üsna samasugused. Ehk et see viirusepere ei vii inimesi intensiivravisse hapnikuaparaatide alla.»