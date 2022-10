FOTOD JA VIDEO ⟩ Rahutoomise taha peituvad provokaatorid korraldasid vanalinnas meeleavalduse

Meeleavalduse ja ühtlasi liikumise üks eestvedajaid on Aivo Peterson (sünninimega Krõlov - toim.), kes on varasemalt Postimehele selgitanud, et tema tegevus taotleb rahu. Mees on hiljuti avaldanud pahameelt metropoliit Eugenile esitatud ultimaatumi üle ja ei mõista, miks tiriti kirik sõtta: sestap pole ta rahul ka siseminister Lauri Läänemetsaga (SDE).

Peterson oli ka see, kes kutsus tanki teisaldamise pingelistel aegadel videopöördumistes üles Narvat ja Narva inimesi kaitsma. Samuti sekkus ta tankiküsimust lahendanud Narva volikogu istungile, kust turvamees ta välja toimetas.

Kuivõrd üritusel paistsid silma loosungid: «Oleme oma maa patrioodid. Patriotismil pole kodakondsust, nahavärvi ega rahvust!» ning Peterson on varasemalt rääkinud, et Eesti poliitikud ei sõdi mitte Venemaa, vaid enda rahvaga, võib järeldada, mis on liikumise sihtrühm. «Koos» ühenduse sisu märkab sotsiaalmeedias enim levimas venekeelse elanikkonna seas ning ka ühenduse jagatav teave on esmajärjekorras venekeelne.

Liikumisest «Koos» loodetakse omakorda erakond luua.