Isamaa ridades kandideerib riigikogusse Artur Tiganik

Tiganiku sõnul peaks kõik igapäevaselt oma riigi julgeoleku heaks tööd tegema, seda eriti ärevatel aegadel ning keerulises välispoliitilises olukorras. «Riik on minusse panustanud väga palju - nüüd on minu aeg rakendada oma teadmisi ning kogemusi riigijuhtimises. Arvan, et oma teadmiste ja kogemustega saan Eesti riigile jätkuvalt kasulik olla. Pean oluliseks teha vajalikke samme kaitseväe tasakaalustatud arenguks tulevikus, kus võimalike arenduste käigus ei unustata kõige olulisemat tegurit – inimest. Riigikaitseõpetus ning töö noortega on üks minu lähituleviku prioriteete,» ütles Tiganik.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seederi sõnul on kaitsevaldkonna ekspertide ja praktikute kaasarääkimine poliitika kujundamises tänases julgeolekuolukorras väga oluline. «Olen kindel, et tema liitumine tugevdab Isamaa ja kogu Eesti julgeolekupoliitikat veelgi. Isamaal on selge nägemus Eesti julgeolekupoliitika kujundamiseks. See põhineb koostööle liitlastega NATOs ja Euroopa Liidus, kuid esmase kaitse agressioonide vastu peab tagama Eest riik ise. See paneb meile kohustuse investeerida senisest oluliselt enam riigikaitsesse ja riigipiiri tugevdamisse,» ütles Seeder.