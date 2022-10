Osa saadikutest tahab jalaväemiinid taas lubada, ministeerium kahtleb

18. oktoobril esitatud eelnõu esitamise juures olnud seletuskirjas märkisid saadikud, et Eesti ei saa lubada, et võimaliku sõja korral võiksid Ottawa konventsiooniga mitteliitunud riigid Eesti territooriumil jalaväemiine kasutada, kui Eesti ise seda aga teha ei tohiks.

«Uues olukorras on Eesti sunnitud tegema kõik endast oleneva, et sõjalist riigikaitset tugevdada,» nentisid 20 saadikut, lisades, et Ottawa konventsiooni nõuetest kinnipidamine nõrgendab meie kaitsevõimet.

«Enesekaitsevahendina on jalaväemiin tõhus, odav ning piisava heidutusvõimega. Jalaväemiinid on unikaalsed võitlusvahendid ses mõttes, et massilise kasutamise puhul tekitavad need otsestele kaotustele (surnutele ja haavatutele) lisaks veel tõsise psühholoogilise efekti hirmu näol, mida vaenlase sõdurid lahinguväljal liikudes tunneksid,» selgitati kirjas.