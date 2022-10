Virmaliste mäng õhtupimeduses

Eestis on põhjanaabritega võrreldes virmaliste valgus võrd­lemisi nõrk, kuid vaadeldav. Parimaks vaateks tuleb leida avar valgusreostuseta koht, näiteks veekogu ääres või kõrgendikul, kus näeb põhja poole horisondile. Sügis on virmaliste vaatamiseks sobiv aeg, sest õhtud on pimedad ja lumi pole veel maha sadanud.