IAEA saadab vaatlejad kahte Ukraina tuumarajatisse

IAEA kinnitas oma pressiteates, et organisatsiooni inspektorid on kõnealuseid objekte regulaarselt varemgi külastanud.

«Erinevalt Venemaast on Ukraina on olnud ja jääb läbipaistvaks. Meil ei ole midagi varjata,» lisas välisminister.

NATO peasekretär oli enne seda hoiatanud, et Venemaa ei tohi eskaleerida Ukraina konflikti valeväidetega, et Kiiev kavatseb kasutada nõndanimetatud räpast pommi.

Jens Stoltenberg tegi avalduse seoses Moskva korduvate väidetega, et Ukraina võib sellise relva kasutusele võtta. Läänes on see tekitanud kartust, et Venemaa võib Kiievit süüdistades ise selle vallandada.