TTÜ dekaan Enn Listra kandideerib Reformierakonna ridades

Pea 20 aastat professorina töötanud Enn Listra sõnab, et haridus on heaolu suurim tagatis. «Eesti kõige suurem rikkus oleme meie ise – haritud, targad ja oskajad inimesed. Meie lapsed ja lapselapsed peavad saama hea hariduse sõltumata koolist, kus nad õpivad. Peame ka kiirelt edasi liikuma eestikeelsele haridusele üleminekuga ja tagama kõrghariduse jätkuva arengu. Vaid nii saame kindlustada Eesti julgeoleku ning tagada kõigile võrdsed võimalused tulevikuks.»

Listra sõnul on talle oluliseks väärtuseks vaba ja avatud ühiskond. «Vabadus on hindamatu vara, mis pole iseenesestmõistetav. Paraku näeme seda ka Ukrainas, kus just nende samade väärtuste eest võideldakse iga päev. Peame tegema kõik, et ukrainlased saavutaksid võidu, sest vaid sel moel saame olla kindlad ka meie julgeolekus.»

Majandusdekaanina mõistab Listra hästi, et pikaajalise julgeoleku tagab majanduse konkurentsivõime. «Peame kindlustama Eesti ettevõtluskeskkonna jätkusuutlikkuse ja atraktiivsuse ka heitlikes oludes. Kui meie ettevõtlusel läheb hästi, toob see kasu kogu ühiskonnale.»

«Enn on tunnustatud akadeemiline juht, kelle Reformierakonnaga liitumise üle on mul hea meel. Seisame silmitsi mitmete kriisidega, kus vajame otsustuskindlust ja teadmistepõhist lähenemist. Tulevikku vaatavad otsused sünnivad eelkõige põhinedes teaduslikule ekspertiisile. Just selle pärast on hea, et meiega liitub tugeva taustaga majandusteadlane nagu Enn kahtlemata on,» ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.