Kell kukub kiiremini: Eesti keelab detsembrist igasuguse naftaimpordi Venemaalt

Samas on Postimees kirjutanud varem, et kuigi naftat ei toodud Venemaalt Eestisse juba suvel, siis tollideklaratsioonide järgi impordivad osad ettevõteted Venemaalt Eestisse miljonite eurode väärtuses kütusesarnaseid tooteid ja muid naftasaadusi, millega saaks siin omakorda sobivaid mootorikütuseid valmis segada, et nõnda ühtlasi tootepäritolu varjata. Postimees on tuvastanud, et nn Eesti segu skeemi ehk Venemaalt tulnud kütuse ja ELi sertifikaadiga kütuse segamise jaoks on Eestis ka luba välja antud.