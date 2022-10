Politsei otsib Lasnamäel kodust lahkunud ja kadunud Olgat

Olga on 170 sentimeetrit pikk, täidlase kehaehitusega, tal on tumedad lühikesed juuksed ja pruunid silmad. Olga räägib vene keeles, kuid valdab väga hästi ka saksa keelt. Teadaolevalt on Olgal seljas tumehall poolmantel, jalas tumesinised teksapüksid ja mustad poolsaapad, kaasas on musta värvi käekott. Mobiiltelefoni ta kaasa ei võtnud.