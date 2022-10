FOTOD ⟩ Aasta põllumees: perekond Pakid ongi pannud eestlasi värsket porgandimahla jooma

Aasta põllumehe konkursi hindamiskomisjon tõi valikut tehes välja, et Veiko Pak on innovaatiline ettevõtja, kes esimesena Eestis hakkas omakasvatatud tooret väärindama mahlaks ja smuutiks, tema eestvõttel rajati Harjumaale kaasaegne köögivilja töötlemiskeskus. Aastatega on Kadarbiku kaubamärgiga porgandimahlad ja hapukapsas tõusnud üle Eesti tuntuks. Pereettevõttena alustanud Kadarbiku talu on läbi mitme põlvkonna tõusnud üheks suuremaks köögiviljakasvatajaks ja -töötlejaks Eestis.

«Olen väga rahul, et olen osalenud sellise Kadarbiku pereettevõtte loomises, mis on eestlasi toitnud köögiviljaga juba 30 aastat,» ütles Veiko Pak tunnustust vastu võttes.

«Ma kordan teiste varem välja öeldud mõtet, et perekond Pakid ongi pannud eestlasi värsket porgandimahla jooma ja see ei olegi nii väike saavutus,» tunnustas Pakide tegevust põllumajanduses Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esimees Roomet Sõrmus. «Kui enamiku ajast on põllumajandusest rääkides tähelepanu kas teravilja- või loomakasvatusel, siis nüüd on mul heameel, et mitmete aastate järel on taas fookusesse tõusnud köögivilja kasvatamisega tegelev põllumees, kelle aastate pikkust töövilja oleme kõik maitsnud.»

Maaeluminister annab Veiko Pakile üle auhinna. Foto: Tairo Lutter

Maaeluminister Urmas Kruuse (RE) sõnul kannab Veiko Pak aasta põllumehe tiitli uhkelt välja. «Ta on oma töökuse ja sihikindlusega põllumajandus- ja toidusektorile suureks eeskujuks, kes on vaatamata keerulisele köögiviljaturule järjepidavalt enda tööd jätkanud,» ütles Kruuse.