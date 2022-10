Tallinna munitsipaalpolitsei tahab tegeleda liiklusjärelevalvega

Praegu valitseb skisofreeniline olukord, kus mupol on õigus peatada ainult neid sõidukeid, millel on õigus ühissõidukirajal sõita ehk busse ja taksosid. Aga kui näiteks teetööde või muude takistuste tõttu kasutavad bussirada ka eraautod, siis nende vastu on munitsipaalpolitseinikud jõuetud.

«Kui äsja tekkis küsimus, mida teha, kui autojuhid kasutavad sõitmiseks ühissõidukiradu ning takistavad trammide liikumist, siis oli linnavalitsuse üks sõnum, et seda on võimalik parandada muuhulgas tõhusama liiklusjärelevalvega. On selge, et politseil praegu selle järelevalve tegemiseks ressurssi ei ole. Esiteks on politseis olnud koondamised. Teiseks me saame aru, missugune julgeolekuolukord meil praegu on, ja politseil on ilmselt olulisemaid ülesandeid kui jälgida, kas erasõidukid liiguvad ühistranspordiradadel,» rääkis abilinnapea Vladimir Svet (KE).