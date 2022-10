ERAKONDADE REITINGUD ⟩ Reformierakond kasvatas toetust, Keskerakonna toetus on jätkuvalt languses

Käesoleval nädalal näeme, kuidas mõned varasemad trendid on peatunud või suunda muutmas. Esmalt on juba kolmandat nädalat järjest kergelt langenud eelistuseta valijate osakaal, mis vahepeal oli väga kõrgeks paisunud (oktoobri alguses oli see hinnanguliselt 45.5%). Selle valguses on Reformierakonna suhteline toetus viimastel nädalatel kasvanud, samas kui EKRE suhtelise toetuse kasv on pidurdunud. Toetust on kasvatanud ka Isamaa. Sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 toetus on püsinud stabiilne. Keskerakonna toetus on aga jätkuvalt langustrendis, kuigi viimased iganädalased tulemused näitavad, et nende madalseis on ehk leevenemas. Neljast viimasest iganädalasest tulemusest kõige viimane on kõige parem, kuid ennatlikke järeldusi sellest veel teha ei tohiks.