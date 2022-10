Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti uueks juhiks saab Jaan Tarmak

Tarmakul on tehnikateaduste teedeehitusalane magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ja innovatsiooni eriala mikrokraad Tartu Ülikoolist. Tal on töökogemus maanteeametis ja transpordiametis, kus ta on töötanud liikluskorralduse osakonna juhatajana, põhja regiooni strateegilise planeerimise juhina, taristu arendamise ja kvaliteedinõuete osakonna juhatajana. Viimati oli ta transpordiametis liikuvuse ja taristu kavandamise osakonna juhataja.