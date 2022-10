Halduslepingutega peatati kõrgkoolide rahaline allakäik

Aastaid alarahastatud kõrgkoolide rektorid ei olnud nõus lepingutele alla kirjutama enne, kui valitsus tagab tegevuskulude kasvule vähemalt minimaalse katte. 2022. aasta riigieelarvesse pandud viis miljonit lisaeurot ei olnud ülikoolidele piisav. Nüüd lisati eelarvesse tegevustoetusteks veel 10 miljoni eurot ning uuelt rahastamistasemelt peab see igal aastal kasvama 15 protsenti. Sel aastal on kõrgkoole rahastatud eelmise aasta eelarve alusel.

Rektorid avaldasid eilsel pidulikul allkirjastamisel rahulolu, et kõrghariduse tulevik ei tundu enam nii tume, kui see oli aasta alguses, ning et rahastamine on lõpuks kännu tagant liikuma saanud.